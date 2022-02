Uno dei migliori editor video di iOS in arrivo su Galaxy Tab S8 e non solo

Sono passate poche ore dal lancio ufficiale dei nuovi Galaxy Tab S8, il non plus ultra di Samsung per il segmento tablet. E già è tempo di scoprire le novità software che si potranno sfruttare sui nuovi gioielli del produttore sudcoreano.

Nel comunicato di lancio della serie Galaxy Tab S8 è stato menzionato anche LumaFusion, uno degli editor video più popolari e presente da tempo su iOS. Il servizio è molto apprezzato su iPad per offrire funzionalità di editing video di precisione, ed è confermato che l'app per Android arriverà entro la prima metà del 2022.