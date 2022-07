Avviata la fusione di Google Duo con Meet su Android

Circa un mese fa, Google annunciò l'unione delle sue due applicazioni Meet e Duo. In particolare, le funzionalità di Meet sarebbero state aggiunte in Duo, con quest'ultima che, poi, sarebbe stata rinominata come "Meet". La fusione, ora, è praticamente avviata. Difatti, è in corso la "Fase 1", che prevede l'inclusione nell'app di sfondi virtuali, chat di testo durante la riunione, sottotitoli in tempo reale e fino a 100 partecipanti. Il passaggio successivo, invece, vedrà l'app Duo rinominata in Google Meet con l'icona già esistente (questo cambiamento avverrà nel corso dell'anno).

Dopo l'aggiornamento all'ultima versione (169.0.459621665.duo.android_20220612.16_p6), alcuni utenti hanno visto una scheda appena sotto il campo di ricerca recitare "Duo sta migliorando ancora". In allegato questo articolo di supporto di Google che spiega le modifiche e le funzioni che caratterizzano la "nuova" applicazione. Tra queste, il pulsante che prima si utilizzava per chiamare adesso è stato rinominato come "Nuovo". Premendolo, appariranno due opzioni: "Crea una nuova riunione" e "Pianifica in Google Calendar". Quest'ultima opzione, secondo l'azienda, è un qualcosa sempre più ricercato dai consumatori.