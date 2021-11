Un'altra applicazione Google supera i 10 miliardi di download su Play Store

Non si tratta di però di un'app "famosa", anche se è utilizzata ogni giorno da praticamente qualsiasi utente Android: stiamo parlando di Speech Services by Google, precedentemente nota con il nome di Google Text-to-speech. Quest'app è in realtà molto importante per il sistema operativo, dato che è grazie ad essa che vengono generate le "voci" dello smartphone, come quella dell'assistente vocale o durante la navigazione in Maps.

La maggior parte di queste installazioni sono ovviamente derivanti dal fatto che l'app è preinstallata su generalmente tutti gli smartphone con a bordo i servizi Google, ma si tratta ad ogni modo di un traguardo davvero importante.