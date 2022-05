Prossimamente su Twitter sarà possibile inserire foto e video nello stesso tweet

Per Twitter è tempo di grandi cambiamenti. Oltre alla nota vicenda Elon Musk, la piattaforma sta ricevendo importanti aggiornamenti. Gli ultimi, in senso cronologico, interessano la versione per Android.

Il collaboratore di "9to5Google", Dylan Roussel, ha scovato alcune nuove funzionalità su cui gli sviluppatori stanno lavorando. La prima è quella che dovrebbe consentire agli utenti di condividere tweet che potranno includere contemporaneamente sia video che foto. Ad oggi, infatti, è possibile soltanto condividere una galleria composta da massimo 4 foto oppure un video.