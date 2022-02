Truecaller verrà pre-installata su milioni di smartphone

Truecaller, la popolare app che blocca le telefonate indesiderate, ha annunciato la collaborazione con diversi produttori di smartphone Android affinché l'applicazione venga pre-installata sui dispositivi venduti in mercati chiave come India, Indonesia, Malesia ed America Latina.

La notizia è stata data direttamente dal CEO e co-fondatore di Truecaller, Alan Mamedi: "Truecaller rimane una delle app più scaricate in diversi grandi Paesi. Tuttavia, non tutti gli utenti sono in grado di scaricare le applicazioni. Con questa mossa, dunque, puntiamo a rendere disponibile l'app per tutti, magari semplificandone anche l'utilizzo".