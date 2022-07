Da oggi chiunque potrà trasferire le chat WhatsApp da Android ad iOS

Pochi giorni fa ve l'abbiamo anticipato nella nostra guida e ora finalmente WhatsApp (qui una guida per installarlo) lo ha annunciato ufficialmente. Chiunque potrà trasferire le proprie chat WhatsApp da Android a iOS. La funzione è sempre stata (inspiegabilmente) un'impresa impossibile, poi all'improvviso l'anno scorso qualcosa ha iniziato a muoversi.

A settembre sono arrivate le prime indicazioni sulla funzione, poi a gennaio le evidenze si sono fatte sempre più insistenti e infine a giugno lo stesso Mark Zuckerberg ha annunciato l'arrivo della possibilità di migrazione.

Come trasferire le chat di WhatsApp su Telegram

Come vi abbiamo anticipato, il nuovo metodo prevede una serie di paletti per poter funzionare ma almeno è ufficiale e come annuncia la stessa WhatsApp su Twitter funziona in modo bidirezionale.