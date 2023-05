Un traduttore simultaneo così non l'avete mai visto: alla scoperta di RTranslator

Non il solito traduttore

Veniamo al secondo aspetto che distingue RTranslator dagli altri traduttori di terze parti: l'app si basa sulla traduzione tramite le API di Google , sicuramente tra le migliori sulla piazza. Per usarle però è necessario che ogni utente si iscrive al Cloud Platform di Google, il quale ovviamente richiede un abbonamento. Fortunatamente, per i nuovi iscritti viene concessa una prova gratuita equivalente a 300 dollari da utilizzare in 3 mesi.

Non è il solito traduttore, e questo concetto vale per molti aspetti che riguardano RTranslator. Cominciamo subito con lo specificare che RTranslator è rivolto all'utilizzo da parte di utenti dotati di un minimo di esperienza con Android.

Open source e gratis

RTranslator è disponibile gratuitamente al download. Chiaramente richiede l'iscrizione a Google Cloud Platform, alla pagina dedicata al progetto su GitHub troverete tutti i passaggi per completarla. Qui sotto trovate invece il link per scaricare la versione più aggiornata dell'app per Android.

Oltre alla sua funzionalità di traduzione simultanea, è bene sottolineare come il progetto sia open source e quindi disponibile per tutti anche per scoprire come sono stati implementati tutti i suoi vari aspetti. Trovate maggiori dettagli sempre alla pagina dedicata al progetto.