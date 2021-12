Tracker Detect per Android: Apple lancia l'app per trovare AirTag nelle vicinanze

Apple ha rilasciato per i dispositivi Android una nuova app, Tracker Detect, utile, così come spiega la stessa azienda di Cupertino, per individuare AirTag o i tracker di oggetti compatibili con la funzione Dov'è nelle vicinanze.

Gli utenti del robottino verde possono così scansionare l'area circostante per controllare la presenza di eventuali dispositivi traccianti vicinissimi a loro, funzione certamente di aiuto se si ritiene che qualcuno di essi sia stato nascosto da qualche parte.

Rintracciato un AirTag sconosciuto, sarà possibile anche selezionare un'opzione per riprodurre un suono, così da rendere più semplice il ritrovamento e disabilitarlo.

L'app consentirà agli utenti di accedere anche al numero di serie del device, fondamentale perché se contrassegnato come smarrito sarà possibile risalire alle informazioni necessarie per contattare il proprietario.