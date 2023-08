Touch the Notch: l'app che rende il vostro notch meraviglioso

Abbiamo visto diverse tipologie di notch da parte dei vari produttori ma negli ultimi giorni abbiamo provato un'app che sfrutta il notch per mettere d'accordo tutti . Parliamo di Touch the Notch , ci è piaciuta tantissimo e vi raccontiamo perché.

Il notch è un fattore di design degli smartphone che è stato introdotto quasi per necessità qualche anno fa, vista la volontà di ridurre al minimo i bordi del display e lasciare la fotocamera anteriore dove è sempre stata, e che è finito per diventare oggetto di dibattito.

Tanto semplice quanto geniale

Touch the Notch è un'app molto semplice che permette di usare il notch del proprio telefono in maniera geniale. In sostanza, l'app permette di personalizzare le gesture effettuate sopra il notch per completare azioni rapide o aprire specifiche app.

Al primo avvio l'app vi richiederà i permessi di accessibilità, un'azione necessaria affinché il suo funzionamento abbia un senso visto che deve essere in grado di rilevare i movimenti e le gesture fatte sopra i sensori che si trovano nel notch dello smartphone.

Dopo questo primo avvio sarà molto semplice usare l'app: troverete una lista di gesture predefinite alle quali potrete associare una specifica azione. Andiamo a vederle insieme:

Singolo tocco

Tocco prolungato

Doppio tocco

Scorrimento da destra a sinistra

Scorrimento da sinistra a destra

A ognuna di queste azioni che possono essere effettuate sul notch potete associare le seguenti operazioni:

Attivazione del flash

Screenshot

Apertura del menu di spegnimento

Apertura della fotocamera

Apertura di una barra superiore flottante che permette di accedere ad app impostate dall'utente

Aprire una specifica app

Modalità Non Disturbare

Chiamata rapida

Gestione della musica

Gestione della luminosità

Modificare la modalità Suoneria

Spegnere lo schermo

Insomma, una quantità davvero interessante di operazioni, con la possibilità di personalizzare in maniera estrema le azioni sopra il notch e risparmiare tempo notevole nell'utilizzo quotidiano dello smartphone.

Personalmente, abbiamo usato la gesture del doppio tocco per spegnere lo schermo, quella del tocco prolungato per aprire la fotocamera e quella dello scorrimento per acquisire screenshot.

Ha sempre tutto funzionato alla perfezione, con le diverse gesture che sono sempre state riconosciute correttamente.

L'unica pecca è la limitazione di utilizzo di alcune gesture, come quella del singolo tocco, la quale può generare delle operazioni involontarie a causa della facilità con la quale si può toccare il notch del proprio telefono, soprattutto quando lo schermo è spento.