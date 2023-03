Alla scoperta di TimeShow: il market delle watchface che vi rende anche designer

Negli ultimi anni abbiamo visto un consistente e costante sviluppo del segmento smartwatch , a partire dai dispositivi con Wear OS fino ad arrivare a quelli con software indipendenti e agli Apple Watch (in questa guida trovate come creare allenamenti con Apple Watch).

Facile fare un watchface market, TimeShow vi rende anche watchface designer!

TimeShow è uno strumento sviluppato da Mobvoi, l'azienda che produce i noti TicWatch. Questi sono smartwatch che arrivano sul mercato principalmente con Wear OS, il sistema operativo per indossabili di Google (in questa guida trovate come scaricare app su Wear OS). Ma TimeShow è per tutti i tipi di smartwatch, e ora andiamo a vedere perché.

TimeShow è un bel market per le watchface

TimeShow è disponibile come app per smartphone e permette l'accesso al suo market per le watchface. Questo inizialmente chiede all'utente se si possiede uno smartwatch TicWatch o Wear OS. Questo permetterà di scegliere e impostare le nuove watchface in maniera più rapida.

In ogni caso l'app controlla se un dispositivo Wear OS è accoppiato allo smartphone. In caso affermativo, l'app proporrà le anteprime rapide dalle watchface presenti sulla piattaforma sul proprio modello di smartwatch.

In questo contesto TimeShow appare come un classico market per watchface: vi sono watchface disponibili al download gratuito e altre disponibili a pagamento. Queste sono divise per categorie, sono moltissime ed è anche ricercarle per parole chiave con il relativo strumento di ricerca.