L'ultima volta che...? TimeJot diventa la vostra memoria digitale

Spesso parliamo di come la tecnologia ormai è in grado di aiutarci e supportarci in tantissime attività quotidiane. Gli smartphone, come i dispositivi domotici, possono offrire diversi strumenti per aiutarci a gestire tutte le nostre attività, sia che parliamo di lavoro o studio e sia che si parli di sfera personale. Google e gli altri giganti tech offrono già un buon numero di app e servizi per aiutarci a gestire tutte le nostre attività, ma può capitare di aver bisogno di maggiore personalizzazione. E allora abbiamo provato l'app TimeJot, vi raccontiamo perché ci è piaciuta.

TimeJot vi ricorda di ricordarvi

TimeJot è un'app molto interessante che non è un semplice gestore per la creazione e personalizzazione di promemoria di vario tipo. Partendo dall'interfaccia grafica, troviamo un'app sicuramente semplice e ben fatta. L'interfaccia utente non è particolarmente moderna, non troviamo infatti l'ultimissima versione del Material You che vorrebbe Google ma il tutto rimane comunque piacevole. Peccato per alcune incongruenze nella struttura dell'app, e per alcune descrizioni non particolarmente esplicative. Lo scopo di TimeJot è semplice ma non banale: con l'app potete essenzialmente prendere nota di tutti gli eventi, passati e futuri, che fanno parte della vostra vita. E per eventi si intende qualsiasi cosa. Con l'app è infatti possibile creare infinite categorie di eventi, in modo da orientarvi in modo più semplice quando gli eventi stessi che vengono creati diventano tanti. A ogni evento viene associato un dato temporale: nel caso di eventi passati si visualizzeranno i giorni trascorsi dall'avvenimento, mentre per quelli futuri si visualizzeranno i giorni mancanti. TimeJot permette anche di impostare degli eventi periodici, che si ripetono nel tempo.

E perché creare tutti questi eventi? Con TimeJot potete tenere traccia di tutti gli avvenimenti che avete ritenuto importanti al punto di inserirli nella vostra linea temporale. In questo modo potrete ricordarvi di quelli futuri e di quelli che stanno per avvenire, ma potrete anche realizzare di dover ripetere un'attività, oppure di farne una correlata, in base a un evento trascorso. Ad esempio, ricordarsi di preparare i documenti per la dichiarazione dei redditi quando leggete che quasi lo scorso anno l'avete effettuata. Come vedete dagli screenshot in galleria, accedendo a ogni evento si visualizzerà una linea temporale che riassume quando e quante volte si è ripetuto l'evento, potrete aggiungere delle note associate all'evento, anche in formato fotografico, e potrete impostare un timer alla scadenza del prossimo evento correlato.

Oltre a queste funzioni base vi sono delle personalizzazioni interessanti: tutta l'app supporta il tema scuro, anche il tema coerente con quello di sistema, si possono creare dei widget associati a eventi specifici, e si possono creare delle azioni specifiche da associare all'avvenimento di uno specifico evento.

Insomma, TimeJot è valida al punto da emergere e distinguersi nella grande accozzaglia di app che sostanzialmente permettono di gestire e creare promemoria. Il tutto avviene senza alcun annuncio pubblicitario e senza alcun tracking da parte dell'utente. Non è necessaria una connessione internet per usarla, ed è presente anche un'opzione per l'esportazione rapida di tutti gli eventi in modo da sopperire alla mancanza di sincronizzazione cloud.

Zero costi, zero pubblicità