Test per Chrome: avete ricevuto la nuova pagina iniziale?

Chrome è il browser che Google propone da tanti anni ormai su smartphone, tablet e dispositivi desktop. La sua popolarità è affermata a livello mondiale e raramente vediamo cambiamenti di rilievo nella sua interfaccia grafica.

Nonostante questo nelle ultime ore sono state avvistate delle piccole novità su Chrome per Android. Le due immagini in galleria mostrano il confronto tra la versione attuale e quella nuova in fase di test del browser. La novità consiste nella nuova pagina iniziale, la quale non propone più la griglia di suggerimenti creata in base alla cronologia ma un carosello di suggerimenti.

In questo modo il numero totale di suggerimenti è stato incrementato da 8 a 12, anche se sarà necessario scorrere il carosello per vederli tutti.

Google sta testando la novità su un ristretto numero di utenti e non siamo sicuri che la sua intenzione è quella di distribuire la nuova griglia su più larga scala in futuro. Fateci sapere se avete ricevuto la versione in fase di test anche voi.