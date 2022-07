Le tastiere gratis per Android

È anche vero che attualmente le tastiere per Android hanno raggiunto un grado di sviluppo così elevato che sono pochi i punti di differenziazione. Ciò nonostante qualcuno potrebbe voler provare delle alternative , o per il gusto di cambiare o perché è attento alla privacy e non vuole dare i propri dati a qualche società. In questo articolo vi mostreremo le tastiere Android gratuite , mettendo in primo piano quelle che lo sono veramente , cioè che non raccolgono i nostri dati per pubblicità o altri scopi, e che al contempo sono costantemente aggiornate .

Tastiere Android gratis

OpenBoard

Iniziamo la nostra lista con due tastiere veramente gratuite. Magari non avranno le funzionalità di app più famose, ma quantomeno non raccolgono i nostri dati, il che le rende di diritto le migliori in questo senso, visto che i nostri dati hanno un valore (magari per noi no, ma per le grandi società di internet sì, ed è per questo che sono così ricche).

La prima è OpenBoard, una tastiera gratuita e open source basata su AOSP, dall'aspetto piacevole e curato (supporta i temi Material You), scarne funzionalità e attenzione alla privacy. Inoltre è costantemente aggiornata.

Dimenticatevi funzioni particolari, qui si scrive: c'è un correttore del testo, come detto i temi Material You e... basta. Non c'è la digitazione a scorrimento, per chi la usasse, non c'è ricerca di GIF, adesivi, video di YouTube o intelligenze artificiali che ci supportino. Detto questo è una tastiera AOSP, e non ha neanche bisogno dei Google Play Services per funzionare, quindi ottima per chi è addentro nel mondo del modding e ha divorziato dalla grande G.

Scarica da Play Store