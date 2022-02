Tasker si aggiorna con un mare di novità

Tasker è uno degli strumenti per utenti avanzati più potenti su Android, che consente di automatizzare qualsiasi cosa, da semplici attività a sistemi più complessi. Non c'è praticamente limite a ciò che si può fare con l'app (soprattutto quando è concesso l'accesso root) e ora è in distribuzione sul Google Play Store un aggiornamento con molte novità. La nuova versione, 5.15, porta un'icona dell'applicazione dinamica in stile Android 13, messaggi di notifica personalizzati con immagini, supporto per immagini negli appunti e altro ancora.

Una delle parti più importanti di questo aggiornamento è l'introduzione di messaggi di notifica personalizzati, a cui si può dare ora l'aspetto che si desidera aggiungendo foto o persino colorandoli. Per quanto riguarda la funzionalità, si può impostare il tocco per avviare un'altra azione, inclusa l'apertura di un'app o renderli eliminabili. Ci sono anche altre modifiche, inclusa l'aggiunta della possibilità di leggere e impostare le immagini dagli appunti e di mostrare un'immagine in una finestra di dialogo di testo.