Tasker pensa già ad Android 13: tre interessanti funzioni in sviluppo

Tasker è una delle app più utili per Android: il software permette di eseguire diverse operazioni (anche molto avanzate) in maniera automatica, in base ad alcune condizioni scelte dall'utente. Lo sviluppatore di Tasker ha iniziato a lavorare al supporto per Android 13 e ha mostrato alcune delle novità in arrivo.

La prima è legata alla grafica e riguarda la possibilità cambiare il colore dell'icona dell'app in base al tema impostato sul dispositivo, mentre le altre due sono delle vere e proprie funzionalità che vanno ad espandere le possibilità di Tasker. Troviamo dunque la possibilità di scegliere delle immagini dalla galleria e utilizzare per le proprie automazioni e la possibilità di creare dei Quick Setting personalizzati per avviare velocemente un'automazione.

Queste funzioni non sono ancora disponibili sulla versione presente sul Play Store, visto che non è ancora possibile inviare app per Android 13 sullo store. In ogni caso, vi lasciamo alla pagina del Play Store di Tasker, raggiungibile dal pulsane qui in basso.

Scarica da Play Store