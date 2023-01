Sul Play Store arriva Switch Access, l'app per controllare lo smartphone con gesti o sensori

Google è molto attenta all'aspetto dell'accessibilità dei propri prodotti: per quanto riguarda il sistema operativo Android, l'azienda ha messo a punto una serie di applicazioni che rendono molto più semplice la vita agli utenti affetti da disabilità che vogliono utilizzare uno smartphone.

Solitamente, tutte le app e i servizi di accessibilità sono raccolti all'interno dell'applicazione chiamata Android Accessibility Suite (in italiano tradotto come Accessibilità di Android), ma spesso e volentieri Google "stacca" alcune app da questo hub e le pubblica in maniera standalone sul Play Store: l'ultima è proprio Switch Access.

Switch Access permette agli utenti di controllare e interagire con il proprio smartphone o tablet Android tramite sensori esterni o con la fotocamera anteriore del dispositivo: utilizzando l'app, è possibile selezionare elementi, scorrere, inserire testo e eseguire altre operazioni senza toccare effettivamente lo schermo.