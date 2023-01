Stokie è l'app di sfondi perfetta, soprattutto per chi ama Android

Stiamo parlando di sfondi e in particolare di un'app davvero promettente. Si chiama Stokie e ci ha sorpreso davvero, soprattutto perché è riuscita a distinguersi in un settore, ovvero quello delle app di sfondi, davvero saturo di prodotti e alternative. Andiamo a vedere perché.

Il panorama degli smartphone Android da sempre è stato caratterizzato dal punto cardine della personalizzazione , un aspetto che ha accompagnato sin da subito tutti gli utenti che hanno scelto il robottino verde come loro compagno di viaggio. E oggi parliamo proprio di personalizzazione, quello che può essere gestita a livello base sul proprio telefono.

Tanti sfondi e tante chicche per gli amanti di Android

L'app Stokie è un'app molto leggere che al primo avvio non richiede particolari permessi invasivi. Verrà semplicemente richiesto di poter tenere la personale cronologia di navigazione all'interno dell'app. Non verranno quindi richiesti permessi di accesso alle notifiche e allo storage interno.

Come potete vedere dagli screenshot che trovate in galleria, l'interfaccia grafica di Stokie è semplice e piacevole.

L'app si presenta con un bel design e una struttura dell'interfaccia utente all'interno della quale è facile orientarsi. Si tratta di un'app di sfondi e ovviamente gli sfondi sono il suo punto centrale. La schermata principale dell'app presenta quattro sezioni:

Collections , ovvero quella in cui sono raccolti tutti gli sfondi divisi per categorie. Questa è probabilmente la sezione più interessante perché include delle raccolte dedicate alle versioni di Android, comprese quelle più storiche. Troviamo infatti gli sfondi ufficiali di Android Jelly Bean ad esempio, ma anche quelli delle più popolari custom ROM degli anni passati. Troviamo anche tutti gli sfondi ufficiali proposti dai principali produttori di smartphone sui loro modelli.

, ovvero quella in cui sono raccolti tutti gli sfondi divisi per categorie. Questa è probabilmente la sezione più interessante perché include delle raccolte dedicate alle versioni di Android, comprese quelle più storiche. Troviamo infatti gli sfondi ufficiali di ad esempio, ma anche quelli delle più popolari custom ROM degli anni passati. Troviamo anche tutti gli sfondi ufficiali proposti dai principali produttori di smartphone sui loro modelli. Latest , ovvero la sezione che raccoglie tutti gli sfondi più recenti su Stokie.

, ovvero la sezione che raccoglie tutti gli sfondi più recenti su Stokie. Popular , la sezione che raccoglie gli sfondi maggiormente scaricati dagli utenti.

, la sezione che raccoglie gli sfondi maggiormente scaricati dagli utenti. Random, la sezione che permette di visualizzare degli sfondi selezionati casualmente in tutto il database di Stokie.

Queste quattro sezioni principali raccolgono comunque gli sfondi proposti da Stokie.

La selezione dello sfondo può anche essere effettuata servendosi dello strumento di ricerca integrato nell'app, utile se state cercando uno sfondo specifico.

Una volta scelta l'immagine che fa al caso vostro, sarà il momento di capire come usarla. Ecco le operazioni principali che si possono effettuare direttamente dall'app Stokie:

Impostare l'immagine come sfondo della schermata home .

. Impostare l'immagine come sfondo della schermata di blocco .

. Impostare l'immagine sia come sfondo della schermata di blocco che come quello della home.

Salvare l'immagine nel proprio dispositivo.

l'immagine nel proprio dispositivo. Personalizzare l'immagine prima di impostarla come sfondo: Si può personalizzare la sfocatura, la tonalità dominante, il contrasto e la luminosità. Si tratta sostanzialmente di un ottimo editor delle immagini integrato nell'app stessa.

l'immagine prima di impostarla come sfondo:

Ogni sfondo che troverete su Stokie presenta la risoluzione originale in pixel, il numero di download e il peso in MB. Insomma, non manca davvero nulla.

Nel complesso Stokie ci è piaciuta molto, gli sviluppatori sono riusciti a proporre un prodotto che risulta originale e interessante in un contesto in cui sono davvero tante le app dedicate agli sfondi.

Tutti gli aspetti dell'app ci hanno convinto, soprattutto per la libertà lasciata all'utente, in piena coerenza con il tema della personalizzazione su Android.