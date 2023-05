Gli Stati WhatsApp direttamente su Facebook: ecco come

WhatsApp ormai la conosciamo come una delle piattaforme di messaggistica più usate in assoluto a livello mondiale. Per questo siamo sempre molto interessati alle novità che vengono implementate all'interno della sua app, come ad esempio la recente fuzionalità per collegare lo stesso account a più telefoni.

Oltre a questo, vi sono altre interessanti novità all'orizzonte. Nelle ultime ore infatti WhatsApp ha ricevuto una novità che riguarda gli Stati dei suoi utenti.

La novità della quale parliamo consiste nella possibilità di condividere di default il proprio Stato sul proprio account Facebook. Come vedete dagli screenshot in basso, coloro che abiliteranno la nuova opzione potranno condividere automaticamente gli aggiornamenti del proprio Stato WhatsApp tra le proprie storie di Facebook.