Stadia 4.6 si prepara a sfruttare davvero i sensori di Android

Stadia per Android potrebbe prevedere l'utilizzo dei sensori dello smartphone per tradurre i movimenti fisici in input specifici del controller.

Il nuovo schema di controllo, denominato "Device Motion", è stato scovato dai ragazzi di 9to5Google decompilando l'ultima versione di Stadia per Android, la 4.6, ma non è finita qui. I controlli saranno poi specifici per i singoli giochi, come evidenziato da un'altra linea di codice, e permetteranno anche ai giocatori di usare lo smartphone come controller mentre giocano su un altro schermo. Gli usi possibili ovviamente sono i più disparati, come per accelerare o frenare nei giochi di corse, o anche per premere un grilletto.