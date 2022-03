Spotify per Android copia finalmente un'utile gesture ad iOS

Spotify è uno dei servizi di streaming multimediale più diffusi al mondo, presente da diversi anni su Android e iOS. Nelle ultime ore è arrivata un'interessante novità proprio per la sua app Android.

Il video che trovate a fine articolo mostra la novità in arrivo: si tratta della cosiddetta Swipe to Queue gesture, ovvero la gesture che tramite uno swipe laterale verso destra su un brano permette di aggiungere lo stesso alla coda di riproduzione. La gesture era presente da tempo per l'app iOS di Spotify e finalmente approda su Android.