Spotify si rifà il look, ma che fine ha fatto l'audio in alta qualità?

Notizie in arrivo per gli utenti di Spotify. L'azienda, infatti, ha lavorato ad un nuovo design per la sua Home allo scopo di creare feed separati per la musica ed i podcast. "La Home è un punto di riferimento per trovare nuovi consigli e rivisitare i preferiti recenti – si può leggere in una nota - e con l'imminente aggiornamento di Home, gli utenti potranno accedere a fantastici contenuti che adoreranno, da playlist vere e proprie a nuovi artisti e podcast stimolanti. L'interfaccia aggiornata, inoltre, renderà l'esperienza più personalizzata consentendo agli utenti di approfondire ulteriormente i loro consigli". Prima di approfondire la notizia, può tornare utile consultare la nostra guida su come trasferire playlist da Spotify ad Apple Music, Amazon Music, YouTube Music o TIDAL.

Il nuovo aggiornamento, disponibile per gli utenti Android (arriverà prossimamente su iOS), introduce alcune differenze nella parte superiore dello schermo, dove compaiono due pulsanti: uno dedicato alla musica ed un altro ai podcast. Entrando nella sezione "musica", l'utente riceverà suggerimenti in base a ciò che ha ascoltato in precedenza, mentre la sezione "podcast" mostrerà gli ultimi episodi dei propri programmi preferiti e consigli su nuovi contenuti.