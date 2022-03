Spotify ha una nuova modalità auto, e forse potreste provarla anche voi

A novembre dello scorso anno, Spotify ha mandato in pensione la "Car view", ovvero la vista semplificata dell'interfaccia che si attivava durante la guida: fortunatamente, la società sta già lavorando ad un sostituto, che probabilmente potete provare sul vostro dispositivo sin da subito.

La nuova Car Mode è dunque in rollout in questi giorni, anche se non è chiaro quanto questo sia esteso: durante l'ascolto di musica, mentre si è connessi tramite Bluetooth allo stereo dell'auto, sarà mostrato un popup che chiede di "testare la nuova modalità auto". Questa è stata completamente ridisegnata, sia per quanto riguarda il design che le funzionalità vere e proprie.