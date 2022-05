Gboard con split layout per i pieghevoli: ecco come sarà

Ora la tastiera sembra essere in dirittura d'arrivo e, nonostante non sia ancora a disposizione degli utenti, i ragazzi di RKBDI sono riusciti ad attivarla e pubblicare degli screenshot. Nell'ultima beta di Gboard per Samsung Galaxy Z Fold 3 , infatti, è presente uno "split layout con tasti duplicati" nelle preferenze.

Come si può vedere, lo split layout divide i tasti su due lati, cinque per lato nelle prime tre righe, e i tasti "G" e "V" sono duplicati. Nel frattempo, la riga inferiore presenta una lunga barra spaziatrice che copre lo spazio vuoto, come per la striscia dei suggerimenti.

Ribadiamo che la tastiera non è ancora visibile e potrebbe cambiare aspetto da qui al lancio. Secondo RKBDI, sarà orientata ai pieghevoli e apparirà insieme ad altre opzioni/scorciatoie nella striscia superiore di Gboard.