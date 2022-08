La longeva Sleep as Android riceve la compatibilità con Health Connect di Google

Il monitoraggio della salute si è fatto sempre più strada nel mondo smartphone e in quello degli smartwatch negli ultimi anni. Google ha lanciato il suo Fit proprio in questo contesto.

Quest'anno Google ha ufficializzato Health Connect come nuova piattaforma per la sincronizzazione dei dati sulla salute raccolti con i vari dispositivi, i quali poi dovrebbero convogliare nel proprio profilo Google Fit.

Tra le app dedicate alla salute, e in particolare al monitoraggio del sonno, più longeve troviamo sicuramente Sleep as Android. Si tratta di un'app presente su Android sin dai tempi di Gingerbread e che si è appena guadagnata il supporto e la compatibilità con Health Connect.

Come vedete dagli screenshot in galleria, la nuova versione beta dell'app Sleep as Android è ufficialmente compatibile con Health Connect. Questo significa che si potranno sincronizzare i dati registrati sul sonno dell'utente.

Questa compatibilità apre la strada alla sincronizzazione con Google Fit dei dati sul sonno raccolti con Sleep as Android. Attualmente l'app è disponibile tanto per smartphone quanto per Wear OS e offre la possibilità di monitorare la qualità del sonno in termini di durata e di rumori prodotti durante la notte.

La versione di Sleep as Android compatibile con Health Connect corrisponde alla 20220707. Attualmente la sincronizzazione non risulta attiva perché Health Connect di per sé non è attiva su Android.