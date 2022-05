Il gestore di app Skit si è appena aggiornato in beta con il Material You

Lo sviluppatore ha da poco rilasciato la versione beta 3.0 della sua app: la novità principale riguarda il design, visto che Skit supporta ora il Material You. Il lavoro fatto da Rekun è davvero ottimo: gli elementi tipici del Material You, come pulsanti arrotondati, ci sono tutti e non manca neppure il supporto ai temi dinamici, che permette all'app di utilizzare il colore predominante del proprio sfondo (solo se si utilizza però su smartphone con Android 12).

Importante novità riguarda anche il supporto ai tablet: Skit infatti si adatta a schermi molto grandi dividendo la sua interfaccia in diverse sezioni. Infine, è stato migliorata la visualizzazione dei permessi che le app utilizzano. Vi lasciamo ad alcuni screenshot di Skit Beta 3.0: vi ricordiamo che l'app in versione stabile può essere scaricata dal pulsante qui in basso, mentre per iscriversi alla beta basta seguire le istruzioni presenti su questa pagina.

