Si aggiorna l'app Stadia: ricerca migliorata e accesso più rapido

Google ha da poco pubblicato un nuovo aggiornamento per l'app Stadia per Android : si tratta della versione 3.44 dell'applicazione, che porta un paio di interessanti novità che rendono l'esperienza d'uso decisamente più appagante.

La prima di queste riguarda la ricerca: dalle impostazioni dell'app (sotto la voce Experiments) è possibile attivare dei filtri da utilizzare durante la ricerca dei giochi, che permettono dunque di scegliere di cercare tra l'elenco dei giochi posseduti, l'elenco dei giochi Pro gratuiti del negozio Stadia, oppure semplicemente tra tutti i giochi il cui titolo corrisponde alla parola digitata. Con tutta probabilità, questa opzione diverrà attiva di default nei prossimi giorni.

Un'altra interessante novità riguarda l'accesso a Stadia: in precedenza, era necessario cliccare sul pulsante "Get Started" per iniziare la procedure di login, mentre ora il selettore del proprio account Google è accessibile direttamente dalla prima schermata disponibile dopo aver avviato l'app.