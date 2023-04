Shortcut Manager: la migliore app per personalizzare le scorciatoie senza root

Dopo aver provato l'app per gestire le scorciatoie alle app , facciamo un ulteriore salto in avanti e proviamo Shortcut Manager . Si tratta di un'app estremamente potente, della quale non vorrete fare a meno se siete appassionati di personalizzazione e organizzazione del proprio smartphone.

Personalizzazione e ottimizzazione ai massimi livelli

Shortcut Manager è un'app estremamente potente ma altrettanto semplice da usare. L'app è creata dallo stesso sviluppatore di Pinned Shortcut , non richiede alcun permesso di accesso ai dati personali per funzionare e ha un'interfaccia molto pulita e organizzata .

Totalmente gratis, niente pubblicità

Shortcut Manager è totalmente gratis. Questo è un punto a favore molto rilevante per un'app di per sé molto ricca e valida. Non sono presenti annunci pubblicitari, nemmeno funzionalità a pagamento. Qui sotto trovate il pulsante diretto per scaricarla e installarla dal Play Store.

Scarica da Play Store