Sfondi e suonerie ufficiali di Nothing: ecco dove scaricarli

Subito dopo aver avuto un assaggio di Nothing Launcher, successivo al preannuncio dello smartphone che sta sviluppando l'azienda di Carl Pei, abbiamo anche modo di avere un assaggio delle suonerie e sfondi ufficiali.

Parallelamente al lancio di Nothing Launcher, che abbiamo anche provato brevemente, l'azienda ha condiviso le suonerie e degli sfondi che poi, verosimilmente, troveremo su Nothing Phone. Si tratta di tre immagini, nel cassico formato .png, e di tre suonerie, nel formato .ogg e che per essere usato richiedono di essere posizionate nella cartella relativa alle suonerie dello storage interno.