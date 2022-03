Se avete un tablet o un pieghevole, Google migliorerà la vostra ricerca di app sul Play Store

Google ha appena annunciato che nei prossimi mesi aggiornerà la priorità di visualizzazione delle app nelle ricerche e nei suggerimenti del Play Store sui dispositivi con schermo di grandi dimensioni, in modo da mostrare prima contenuti che garantiscono "un'alta qualità".

In sostanza, se avete un tablet o uno smartphone con schermo pieghevole, la vostra ricerca sul Play Store darà priorità a contenuti maggiormente ottimizzati per il vostro dispositivo. Il problema è che, nonostante Google controlli la qualità delle app su schermi di grandi dimensioni attraverso una serie di metriche che includono il supporto multi-finestra, la navigazione con tab/tasti freccia, il trascinamento della selezione, e altro, la presenza di queste funzionalità non implica che funzionino bene.