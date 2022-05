Una delle scorciatoie più smart di Chrome: come averla subito

Chrome è il browser web più usato al mondo, sia su piattaforma smartphone che su PC e notebook. Nelle ultime ore Google ha reso disponibile la possibilità di accedere a un'interessante nuova scorciatoia nella sua versione Android.

Su Chrome per Android è arrivata la possibilità di avere una scorciatoia rapida a fianco della omnibox, ovvero della barra degli indirizzi, proprio come vedete negli esempi in galleria. Tale scorciatoia può includere l'apertura di una nuova scheda Chrome, l'avvio della ricerca vocale oppure l'avvio della condivisione della pagina visitata. Tutte opzioni che normalmente si trovano nel menù overflow di Chrome.