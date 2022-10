Sconti del giorno del Play Store: c'è SkySafari 7 Plus per tutti gli amanti dell'astronomia

Google ha deciso, anche oggi, di proporre ad un prezzo scontato alcune app o giochi sul Play Store, il proprio negozio digitale: in particolare, oggi troviamo ad un prezzo più basso del solito (in alcuni casi le offerte prevedono uno sconto del 100%) interessanti giochi e app, tra cui spicca sicuramente SkySafari 7 Plus per gli appassionati di astronomia.

SkySafari 7 Plus permette di guardare, in un determinato istante, la posiziona precisa di pianeti e stelle. L'app contiene inoltre una serie di utili informazioni sui corpi celesti, come la dimensione, la massa, la distanza dalla Terra o quando l'oggetto sarà nuovamente visibile dal nostro pianeta.