Non lasciatevi sfuggire Infinity Dungeon!, L'hacker solitario e Poweramp

Oggi è il gran giorno in cui verranno "svelati" i nuovi Pixel 7 e 7 Pro, oltre all'attesissimo Pixel Watch, e forse per festeggiare l'evento il Play Store offre interessanti offerte, con app e giochi molto noti gratuiti (qui trovate le migliori app per sfondi).

Tra le migliori proposte del giorno, non possiamo non nominare Infinity Dungeon! e L'hacker solitario, giochi scaricati ben 1 milione di volte, e Poweramp, il famosissmo player musicale da 5 milioni di download. Ma non perdiamo altro tempo e andiamo a scoprire tutte le offerte, di oggi e dei giorni scorsi ancora attive.

