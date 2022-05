App e giochi gratis o in sconto sul Play Store: ecco le offerte del weekend

Sul Play Store non mancano mai delle offerte per app e giochi e, come in questo caso, a volte possono essere interessanti. Nelle ultime ore sono stati infatti pubblicati diversi sconti per app e giochi Android. Andiamo a vederli insieme.

The Lost Lands Dinosaur Hunter GRATIS

Speed View GPS Pro GRATIS

Hero's 2nd Memory GRATIS

Dementia: Book of the Dead GRATIS

Mental Hospital II GRATIS

Bricks Breaker Pro GRATIS

Swapperoo 1,39€

Access Code Zero 2,29€

Green Project 2,89€

Bloons TD 6 3,39€

Weapon stripping 2 8,99€

Mission Ammunition 0,69€

Rotation Key 1,79€

Gli sconti per i giochi e le app appena elencato dovrebbero essere disponibili almeno entro i prossimi giorni, sicuramente per il weekend appena iniziato. In ogni caso aspettatevi che non durino per molto tempo