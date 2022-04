Sfruttate appieno lo schermo secondario dello Xiaomi Mi 11 Ultra con questa app!

Lo Xiaomi Mi 11 Ultra è uno smartphone del 2021 davvero al top. Fotocamere, processore, memoria, estetica, ha tutto e per non farsi mancare nulla Xiaomi ha persino aggiunto lo schermo di una Mi Band 5 sul retro.

Come tutti gli appassionati e i possessori del dispositivo sapranno, lo schermo secondario non è sfruttato al meglio, in quanto serve soprattutto da mirino per scattarsi selfie con le fotocamere principali. E così l'utente di XDA Developers GuyWithRootedPhone ha pensato di creare una piccola app, Mirror2RearUltra, che desse maggiore senso allo schermo.