Le schede Incognito di Chrome diventano davvero private: ecco come

Chrome è il browser web più usato al mondo, sia su piattaforma smartphone che su PC e notebook. Nelle ultime ore Google ha introdotto un'interessante novità che impatterà positivamente sulla privacy degli utenti Chrome.

Canale Telegram Offerte

La novità per il browser di Google riguarda da vicino le schede aperte in modalità incognito su Chrome. Sappiamo che attualmente Chrome per Android offre la possibilità di aprire simultaneamente schede in modalità classica e in modalità Incognito.

La novità consiste nel fatto di poter bloccare l'accesso alle schede in Incognito. Il blocco si attiva non appena si lascia Chrome, e viene richiesta l'autenticazione nel momento in cui si prova ad accedere nuovamente alle schede in Incognito. L'autenticazione richiesta corrisponde a quella richiesta per sbloccare lo smartphone.

Gli screenshot che trovate qui in basso mostrano come appare la nuova funzionalità. Questa è integrata nelle impostazioni di Chrome, nella sezione Privacy e Sicurezza.