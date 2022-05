Samsung aggiorna Private Share: ora è più semplice condividere file

Non molti conosceranno Private Share: si tratta di un'app per smartphone Samsung che permette di condividere file in maniera sicura, sfruttando lo stesso principio che sta dietro ai messaggi effimeri di WhatsApp (in pratica, i file vengono cancellati dopo un certo periodo di tempo). L'applicazione, che ha debuttato con la serie Galaxy S21, ha da poco ricevuto un nuovo aggiornamento.