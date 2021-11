Samsung offre ai suoi utenti in Italia l'accesso gratuito ai podcast: la novità con Samsung Free

Arrivano interessanti novità per gli utenti Samsung in Italia, con il colosso sudcoreano che sembra aver ampliato la distribuzione di podcast gratuiti per alcuni suoi utenti.

La novità arriva nell'ambito di Samsung Free, l'app per dispositivi del produttore sudcoreano della quale abbiamo parlato a inizio anno, quando si stava affacciando in Europa. SamMobile riferisce che Samsung offrirà l'accesso gratuito a vari contenuti podcast tramite Samsung Free. Sarà necessario soltanto aver installato l'app dal Galaxy Store.