Samsung ha lanciato una nuova app di cui nessuno si è accorto

Samsung è uno degli attori principali del settore tech, leader del mercato smartphone a livello globale, anche grazie ai suoi modelli Android che coprono praticamente tutte le fasce del mercato.

Negli ultimi giorni il produttore sudcoreano ha rilasciato una nuova app per i suoi dispositivi, cosa che però è passata in sordina visto che Samsung non ha fatto nessun annuncio ufficiale in merito. Questo fatto è abbastanza inusuale, dato che solitamente il produttore ci tiene a illustrare e descrivere nel dettaglio i nuovi prodotti che presente per i suoi smartphone.

L'app in questione si chiama Galaxy Enhance-X, e consiste in un'app che ha l'obiettivo di migliorare gli scatti effettuati con gli smartphone Samsung compatibili. L'app si basa sul supporto dell'intelligenza artificiale per funzionare, attraverso le immagini in galleria potete avere un esempio delle sue potenzialità.

Ci aspettiamo che la nuova app Galaxy Enhance-X sia destinata a tutti coloro che possiedono uno smartphone Galaxy di gamma alta, non è chiaro se potranno usarla soltanto coloro che hanno un flagship di casa Samsung oppure anche coloro che possiedono un dispositivo della serie Galaxy A.

La nuova Galaxy Enhance-X è già disponibile sul Galaxy Store di casa Samsung, trovate il pulsante per scaricarla e installarla proprio qui in basso. Dalla pagina dello store apprendiamo che è compatibile con i dispositivi aggiornati almeno ad Android 10.

Per capire la sua compatibilità con i vari modelli Samsung non vi resta che scaricarla e provarla sul vostro dispositivo. Fateci sapere come funziona attraverso il box dei commenti qui sotto.

Galaxy Enhance-X | Download