Samsung Free sta per giungere al capolinea: ecco Samsung News

Samsung ( come aggiornare le app dell'azienda dal Galaxy Store) da tempo offre agli utenti dei suoi dispositivi Galaxy una funzionalità del genere, ma non deve ancora aver trovato il nome giusto . Se infatti l'app originale si chiamava Samsung Daily , nel 2020 è arrivato Samsung Free... che ora sta per cambiare nuovamente nome e diventare Samsung News .

Ora però tramite un comunicato ufficiale la casa di Seul ha lanciato la nuova app, in forma beta e solo per gli utenti negli Stati Uniti, affermando che gli utenti riceveranno Samsung News come aggiornamento di Samsung Free nel Galaxy Store, senza fare niente altro.

Secondo Samsung, il nuovo aggregatore fornirà un feed di notizie da importanti editori digitali, tra cui Bloomberg Media, CNN, Fortune, Fox News, Glamour, GQ, HuffPost, Money, Newsweek, New York Post, Parade, POLITICO, Refinery29, Reuters, Salon , Slate, Sports Illustrated, The Daily Beast, TheStreet, USA TODAY e Vice.

Samsung ha però affermato che l'elenco si espanderà nel tempo, probabilmente anche per venire incontro alle necessità dei diversi mercati (quelli sopra sono quotidiani prettamente statunitensi). Oltre al feed, l'app offrirà due briefing giornalieri (mattino e sera) e una serie di podcast. Non ci sono notizie sui contenuti di Samsung TV Plus, che evidentemente sono stati tagliati.

Come abbiamo anticipato, in questo momento l'app Samsung News è solo disponibile sul Galaxy Store in versione beta per gli utenti negli Stati Uniti, e non sappiamo quando arriverà anche da noi, per cui tenetevi stretti Samsung Free ancora per un po'!