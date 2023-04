Samsung News è un nuovo anti-Google Discover. Anzi, in realtà è vecchio!

I fan più accaniti di Samsung ricorderanno sicuramente gli sforzi dell'azienda per creare un aggregatore di notizie in stile Google Now o Google Discover. L'ultima fatica dell'azienda coreana si chiama Samsung Free, una pagina disponibile all'estrema sinistra del launcher che essenzialmente permette di guardare articoli e notizie provenienti da varie fonti.

Anche Samsung Free, come praticamente tutti i suoi predecessori, è ormai vicinissimo alla pensione: Samsung ha infatti deciso di cambiare nome a Free, che da ora inizierà a chiamarsi Samsung News (nome che tra l'altro è sicuramente più chiaro e rende meglio l'idea delle funzionalità offerte dal servizio).

Samsung News permetterà agli utenti di dare uno sguardo a contenuti provenienti da TV in diretta, podcast, articoli di giornale, notizie e giochi interattivi, il tutto in maniera gratuita (da qui il precedente nome, Free) e sempre accessibile facendo un ulteriore swipe verso destra dalla schermata home.