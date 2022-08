Samsung Internet si aggiorna in beta: arriva finalmente la sincronizzazione con Chrome desktop

Come tantissimi produttori di smartphone, anche Samsung ha sviluppato un proprio browser per i propri smartphone e tablet: Samsung Internet, questo il nome dell'app, offre già tantissime funzionalità, ma con l'ultimo aggiornamento in beta arriva una novità che farà davvero tanto felici gli utilizzatori del software.

Con Samsung Internet 19.0 beta, il produttore coreano ha infatti introdotto la possibilità di sincronizzare i segnalibri del browser mobile con Chrome desktop: per fare ciò, basta scaricare un'estensione su Chrome, chiamata proprio Samsung Internet, che si occuperà della sincronizzazione dei segnalibri dopo aver effettuato l'accesso con il proprio account Samsung.

Questa funzionalità, a lungo richiesta, semplificherà decisamente la vita agli utenti di Samsung Internet: prima dell'introduzione di questa feature, era infatti particolarmente fastidioso "trasferira" i segnalibri salvati su PC su mobile e viceversa.

Questa versione beta del browser porta però anche un'altra interessante novità: stiamo parlando della possibilità di utilizzare le proprie estensioni e add-on anche quanto è attiva la Secret Mode. In precedenza, era necessario scegliere se utilizzare le estensioni o se attivare la modalità in questione, che serve ad aumentare la sicurezza degli utenti durante la navigazione in rete.