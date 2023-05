Samsung Internet per tablet diventa molto più facile da usare

Una delle funzioni che però Samsung non ha mai portato sui dispositivi a grande schermo, tablet su tutti, è la possibilità di spostare la barra degli indirizzi in basso, il che in molti contesti semplifica notevolmente la navigazione.

Samsung Internet è uno dei migliori browser per Android , che oltre a essere preinstallato sui dispositivi del gigante coreano, rappresenta un'ottima scelta per chiunque voglia navigare velocemente e in sicurezza.

L'aggiornamento ha una rilevanza anche per i telefoni, in quanto attivando questa opzione, non solo la barra degli indirizzi, ma anche quelle di segnalibri e schede vengono spostate in basso (in precedenza sui telefoni segnalibri e schede restavano in alto, anche impostando gli indirizzi in basso).

Purtroppo non avete la possibilità di separare le diverse barre, quindi se spostate la barra degli indirizzi, anche segnalibri e schede seguiranno l'impostazione. Questo, soprattutto per i telefoni, potrebbe occupare una discreta porzione dello spazio inferiore, che non tutti potrebbero apprezzare.