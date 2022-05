Il browser Samsung Internet raggiunge la versione 17.0: update all'insegna della privacy

Samsung ha rilasciato da poco un nuovo aggiornamento per Samsung Internet , il suo browser per smartphone e tablet Android: la versione 17.0 aggiunge diverse funzionalità per aumentare la privacy e la sicurezza degli utenti che navigano in rete.

Samsung Internet 17.0 migliora la funzione anti-tracciamento basata sull'intelligenza artificiale, che ora è attivata di default: questa feature permette di bloccare i tentativi dei siti web di tracciare le informazioni personali durante la navigazione sulla rete. Arriva poi una nuova dashboard che mostra agli utenti le informazioni riguardanti il blocco dei tracker sul web e, in generale, riguardanti la privacy: questa schermata è disponibile tramite la pagina Accesso Rapido del browser.

Infine, non mancano novità dal punto di vista della UI: arriva infatti la possibilità di riordinare i tab aperti semplicemente trascinandoli e una migliore gestione dei preferiti, della cronologia e delle pagine salvate. L'aggiornamento in questione per Samsung Internet è in rollout in queste ore.