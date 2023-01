Samsung aggiorna due moduli Good Lock per facilitare il passaggio a un nuovo Galaxy

Se siete utenti Samsung, non potrete non apprezzare Good Lock, l'app proprietaria che permette di personalizzare (come personalizzare uno smartphone Android) diversi aspetti dell'interfaccia utente attraverso i moduli, plugin scaricabili dal Galaxy Store.

L'app continua a ricevere nuovi aggiornamenti e l'azienda è spesso disposta ad ascoltare le richieste dei suoi fan a riguardo. Ma c'è un aspetto piuttosto spinoso che riguarda il passaggio a un nuovo Galaxy: il trasferimento delle impostazioni.

Se infatti l'app Smart Switch consente di trasferire foto, contatti, file musicali, calendario, messaggi di testo e impostazioni del dispositivo su un nuovo dispositivo Galaxy, le impostazioni dei moduli non vengono copiate e un utente deve rimetterci mano per plasmare il telefono secondo il proprio gusto.

In Corea, questo è facilmente risolvibile grazie al modulo Galaxy to Share, che consente di condividere le impostazioni di Good Lock con amici o con un nuovo dispositivo, ma purtroppo il modulo non è disponibile a livello internazionale.

Per fortuna Samsung ci ha messo una pezza e ha aggiornato due moduli, MultiStar e QuickStar, aggiungendo il supporto a Smart Switch, e quindi permettendo di trasferire le loro impostazioni sul nuovo telefono Galaxy.

MultiStar è il modulo dedicato al multitasking, e permette di nascondere la barra di stato e la barra di navigazione nella visualizzazione a schermo diviso, nonché di avviare giochi e app direttamente dalla schermata esterna.

Ora il nuovo aggiornamento, identificato con il numero 6.2.5 e presente nel Galaxy Store, consente di trasferire le sue impostazioni al nuovo telefono.