I Samsung Galaxy Tab sono i primi Android con GoodNotes

Dopo più di 10 anni le cose sono cambiate, sono tanti ormai gli attori che competono con Samsung e Apple, eppure lo stesso binomio ha sempre il suo fascino . E torniamo a parlarne a proposito delle ultime novità emerse su GoodNotes , una delle app per generare appunti e note più in voga nel mondo iOS.

Finora GoodNotes si è rivelata molto apprezzata per gli utenti con iPad e iPhone, appunto perché l'app è stata disponibile esclusivamente per dispositivi iOS. Ora le cose cambiano perché GoodNotes arriva ufficialmente per dispositivi Android.

I creatori di GoodNotes hanno annunciato l'approdo dell'app sul Play Store in versione beta. Il fatto che sia disponibile in beta implica alcune limitazioni: la prima consiste nel fatto che GoodNotes è attualmente compatibile esclusivamente con i Galaxy Tab di Samsung, in particolare con quelli dotati di almeno 3 GB di RAM.