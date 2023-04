Samsung aggiorna il suo browser: importanti novità per i tablet

Samsung sta continuando a sviluppare il suo browser Samsung Internet . In particolare, con la versione 21.0 beta , gli sviluppatori hanno provato ad accontentare i possessori di tablet che da tempo chiedevano maggiori opzioni per dispositivi con ampio display. Con la nuova versione del browser, ad esempio, gli utenti potranno finalmente spostare la barra degli indirizzi nella parte inferiore dello schermo così da avere un accesso più semplice.

Inoltre, sarà possibile spostare la barra dei segnalibri e delle schede, sempre nella parte inferiore dello schermo. Un'altra novità, invece, interessa le schede aperte, il cui limite massimo è fissato a 99. Nello specifico, quando si aprirà la centesima scheda, gli utenti avranno l'opportunità di riaprire quella chiusa in automatico e ricevere, contestualmente, anche un avviso quando il numero di schede si avvicina al limite. In passato, invece, la scheda più vecchia veniva chiusa in automatico appena si superava il limite predetto. Infine, nella versione 21.0 beta è stato aggiornato il motore Chromium alla versione 110.

Sempre in tema di browser, recentemente Google ha rilasciato un importante aggiornamento per Chrome. In questo update, la società si è concentrata sulle performance, migliorate soprattutto se si utilizza il browser sui top di gamma Android. In particolare, i miglioramenti sono stati resi possibili da una grossa ottimizzazione della compilazione, e corrispondono a un miglioramento del 30% rispetto alla versione precedente. Dunque, sia Samsung che Google stanno spingendo decisamente forte sullo sviluppo dei loro browser.