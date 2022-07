Samsung aggiorna le sue app per videogiocatori

Gli aggiornamenti sia per Game Launcher che per Game Booster possono essere scaricati accedendo alla sezione "Informazioni" di ciascuna app oppure recandosi direttamente al Galaxy Store e avviare la verifica sulla presenza di nuovi update.

Buone notizie per i possessori di dispositivi Samsung che amano giocare. L'azienda coreana, infatti, sta rilasciando un paio di nuovi aggiornamenti per Game Launcher e Game Booster. Per quanto riguarda la prima app – giunta alla versione 6.0.07.6 - si tratta di un update che punta alla correzione di diversi bug.

Infine, per chi non lo sapesse, Game Launcher è un'applicazione che permette di lanciare i giochi e di attivare una serie di funzioni che rendono l'esperienza il più performante possibile. Tra queste, ad esempio, quella che consente di registrare lo schermo mentre si gioca oppure opzioni che permettono di prolungare l'autonomia dello smartphone.

Game Booster, invece, è un servizio in background che monitora ed ottimizza l'hardware del telefono quando un gioco è in esecuzione. Si tratta di un importante componente, ad esempio, per prevenire il surriscaldamento e mantenere, così, prestazioni costanti sul proprio dispositivo Samsung. Per questo motivo è risultato uno dei "protagonisti" nella vicenda "GOS".