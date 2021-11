Samsung aggiorna Good Lock per Android 12: novità per QuickStar e One Hand Operation+

Gli aggiornamenti per i moduli di Good Lock arrivano in vista di Android 12 , visto che il cambio di versione del sistema operativo può causare diversi problemi ai moduli di personalizzazione Good Lock. Gli update arrivano per i moduli QuickStar e One Hand Operation+ . Per il primo è stata ottimizzata la gestione delle icone nella barra di stato , con particolare riguardo alla possibilità di togliere alcune icone se interferiscono con i componenti del dispositivo sul display, come la fotocamera di Galaxy Z Fold 3.

Good Lock è la piattaforma di personalizzazione che Samsung offre per i suoi dispositivi Android, fornendo la possibilità di personalizzare tante sezioni dell'interfaccia utente. Ora Samsung sta distribuendo nuovi aggiornamenti per i suoi moduli.

Per One Hand Operation+, come per QuickStar, arriva il supporto alla One UI 4 basata su Android 12 di Samsung. Inoltre, è stato implementato anche il Material You nel pannello strumenti del modulo.

I nuovi aggiornamenti per i moduli descritti di Good Lock sono attualmente in fase di distribuzione attraverso il Galaxy Store di Samsung, per chi li ha installati.