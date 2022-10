Le routine di Google Home adesso riconoscono il dispositivo usato

Google ha appena introdotto una novità che riguarda le routine. Si tratta di una nuova opzione che permette all'app Google Home di riconoscere il tipo di dispositivo che si sta usando e quindi alle routine di reagire in maniera compatibile allo stesso dispositivo usato.

Tra quest'ultima categoria troviamo Google Home e le sue routine . Abbiamo visto nel corso degli ultimi anni come le routine siano un aspetto fondamentale dell'interazione tra utenti Android e Google Assistant. Proprio per le routine arriva un'ulteriore novità .

Google da diversi anni ormai rappresenta un pilastro nel settore dei dispositivi come smartphone e tablet , sia in termini hardware con i suoi Pixel e sia in termini software con le sue app e servizi.

Gli screenshot che trovate nella galleria in basso mostrano come sarà possibile personalizzare l'attivazione di una specifica routine in base al comando impartito da uno specifico dispositivo smart connesso a Google Home.

Ad esempio, sarà possibile far partire la macchinetta del caffè quando la presa smart alla quale è collegata si attiva.

Questa novità arricchisce notevolmente l'esperienza utente con la domotica targata Google. Le routine diventano quindi più specifiche e più smart perché sono correlate a comandi che arrivano da specifici dispositivi smart.

La novità che abbiamo appena visto è in fase di distribuzione ad un numero ancora ristretto di utenti. Qualcuno l'ha ricevuto sull'app Google Home in versione beta per dispositivi iOS. Ci aspettiamo che nel breve verrà distribuita anche su Android e più avanti a coloro che hanno la versione stabile dell'app.