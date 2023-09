Che roccia è? Rock ID è l'app magica che vi rende geologi

I nostri smartphone diventano sempre più potenti e questo non solo grazie all'avanzamento della tecnologia in termini hardware, ma anche grazie all'avanzamento software che si traduce in app sempre più potenti.

Questo lo vediamo con l'apporto dell'intelligenza artificiale in sempre più contesti. Recentemente abbiamo visto come riconoscere gli uccelli con il nostro telefono dal loro canto, e oggi vediamo un'app molto simile che invece permette di identificare le rocce. Parliamo di Rock ID, andiamo a vedere perché ci è piaciuta.